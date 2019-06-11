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Минфин предлагает повысить НДПИ в 2020 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 году, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках демпфирующего механизма. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Как указал Сазанов, Минфин и Минэнерго РФ на данный момент не согласовали вопрос по компенсациям нефтяным компаниям на 2020 год. "Не хотим, чтобы дополнительные деньги [выделялись из] ФНБ. Мы хотим больше повышать НДПИ", — указал он, добавив, что Минэнерго не согласно с такой позицией.
Как пояснил глава департамента, Минфин предлагает повысить НДПИ на всю выпадающую сумму средств ФНБ. "На всю сумму выпадающих средств. То есть изменение демпфера приводит к увеличению компенсации из ФНБ. Соответственно, мы хотим полную компенсацию при всех диапазонах цен на нефть. Мы предлагаем. Минэнерго с этим не согласно. Они говорят, что нельзя субсидировать за счет нефтедобычи", — пояснил он.
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Комментарии2
Экономика , Минэнерго , Минфин , Фонд национального благосостояния
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