В Киеве нашли новый способ закупки российского газа

Он предложил, что Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.

"Им надо купить его, привезти на Украину и продать", — добавил Герус.

По его мнению, в Киеве будут "аплодировать и говорить спасибо".