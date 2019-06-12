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В Киеве нашли новый способ закупки российского газа 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус нашел новый способ закупки российского газа, передает "112 Украина".
Он предложил, что Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.
"Им надо купить его, привезти на Украину и продать", — добавил Герус.
По его мнению, в Киеве будут "аплодировать и говорить спасибо".
Он отметило, что компанию должны создать лидеры "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" назвал условие переговоров с Россией по газу.
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Экономика , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Андрей Герус , Нафтогаз
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