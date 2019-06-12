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Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ. Об этом заявил его представитель в правительстве Андрей Герус в эфире программы "Вот оно как".
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. <…> Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", — пояснил он.
Герус подчеркнул, что президент понимает, что это является проблемой. Зеленский говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ упадет на 20-30 процентов, пояснил он.
В мае, принимая присягу в Верховной раде, президент назвал высокие тарифы и низкие зарплаты бедами украинцев.
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