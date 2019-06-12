Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей

Минфин Белоруссии намерен разместить на российском рынке суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году. Об этом сообщил в среду министр финансов республики Максим Ермолович.

"Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", — сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. Он также сообщил, что выход на рынок еврооблигаций потребуется Белоруссии не ранее II полугодия 2020 года. "Переговоры в Лондоне [во время визита правительственной делегации 10-11 июня] показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям, и фактически у нас есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций", — отметил Ермолович.

Министр напомнил, что главой государства подписан указ, устанавливающий программу заимствований в объеме до $2 млрд, и Минфин может выходит на рынок еврооблигаций, проводить подготовительные мероприятия, выбирать банков-организаторов и проводить размещение.

"Мы планируем, что выход на рынок еврооблигаций потребуется не ранее, чем во II полугодии следующего года или начала 2021 года", — сказал министр.

В ноябре 2018 года президент Белоруссии подписал указ о привлечении внешних государственных займов, одобрив привлечение правительством государственных займов в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд Ранее Ермолович говорил, что Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на российских, китайском и других рынках.