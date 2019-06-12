У Белоруссии возникли сложности с российским кредитом

Министерство финансов Белоруссии сообщило о проблемах с привлечением российского госкредита на 600 млн долларов.

«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 млн долларов, и по траншу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФРС) на 200 млн долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», — приводит агентство БЕЛТА заявление министра финансов Максима Ермоловича.

За счет привлечения этих кредитов Минск планировал погашать в текущем году погашать внешние обязательства.

Теперь Белоруссия прорабатывает альтернативные пути заимствования. Сообщается, что часть российских источников Минск планирует заместить на китайском рынке: есть предварительная договоренность с Банком развития Китая на привлечение 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов).