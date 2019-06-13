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Немецкие машиностроители заявили о неэффективности санкций против России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Президент Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Мартин Велкер заявил, что политические последствия санкций против России стремятся к нулю, и призвал немецкое правительство пересмотреть вопрос их необходимости.
"Мой призыв к федеральному правительству звучит так: после вот уже пяти лет санкций необходимо проверить, действительно ли они имели какое-то влияние. После многих переговоров в Россия я вынужден констатировать, что политические последствия санкций стремятся к нулю. С другой стороны, последствия на бизнес немецких фирм в России огромен", — заявил Велкер в интервью газете Augsburger Allgemeinen.
Он высказал большую обеспокоенность в связи с тем, что "на экономику все больше возлагается ответственность за достижение политических целей, идет ли речь о России или Иране". Он отметил, что санкции в отношении определенных стран стоят рабочих мест и немецким фирмам. Санкции ослабили положение немецкой экономики в России, и другие страны потеснили Германию на освободившемся пространстве, добавил он.
"Мы не требуем немедленных радикальных действий, а лишь оценки происходящего", — заявил Велкер, подчеркнув необходимость интенсивного обмена между политикой и экономикой.
По его мнению, от той или иной части пакета санкций смело можно было бы отказаться.
Ранее к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой призвал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (партия ХДС), по словам которого санкции стали "большой проблемой" для востока Германии и Саксонии. После этого премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) также заявил, что политическая неэффективность антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, давно доказана. Премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль (партия СДПГ) также выступил против антироссийских санкций, подчеркнув, что они не приносят никакой политической выгоды.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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