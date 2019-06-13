Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Как он уточнил, такой сценарий возможен, если темпы роста экономики будут низкими. По словам Кудрина, в 2020-21 годах нужна более высокая индексация базовой пенсии.

«Насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать — это, мне кажется, остается вопросом. Для этого нужны более высокие темпы экономического роста», — сказал глава Счетной палаты.

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».

В то же время Кудрин считает, что в этом году темпы роста экономики в России не будут выше одного процента, а в 2020 году составят 1-2 процента.

Ранее Кудрин заявил, что пенсии необходимо повысить на четверть и более в реальном выражении. Также он отметил, что с учетом добровольной накопительной составляющей в мире пенсия составляет 60–70 процентов от заработка.