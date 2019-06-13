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Голикова заявила, что более 50% семей с детьми в России находятся за чертой бедности 

ТАСС + ещё 8 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Порядка 51% семей с детьми в России находятся за чертой бедности. Это общая проблема для регионов страны, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на круглом столе "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".
"Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности", — сказала она.
Ранее Голикова заявляла, что число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 0,3 процентных пункта до 12,9% по сравнению с 2017 годом.
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Экономика , Личный счет , Татьяна Голикова
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