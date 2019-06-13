Голикова заявила, что более 50% семей с детьми в России находятся за чертой бедности

Порядка 51% семей с детьми в России находятся за чертой бедности. Это общая проблема для регионов страны, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на круглом столе "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей". "Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности", — сказала она. Ранее Голикова заявляла, что число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 0,3 процентных пункта до 12,9% по сравнению с 2017 годом.