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ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты 

РИА Новости + ещё 9 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России изучает возможность запуска цифровой валюты, оценивая при этом степень зрелости технологии и готовность общества к принятию неанонимных средств платежа, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково.
"Я также согласна, что central bank digital currency (цифровая валюта центрального банка — ред.) не может быть реализована немедленно, но, тем не менее, многие центральные банки, в том числе, российский Центральный Банк изучает такую возможность. Первое, что нам нужно понимать — насколько зрелые технологии, потому что, если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность и технологии должны быть зрелыми. В том числе, технологии распределенных реестров", — сказала глава регулятора.
"Второе — насколько мы готовы, как общество, к принятию такой валюты. В проекте написано, что это не анонимная валюта, многие представляют, что digital currency (цифровая валюта — ред.) центрального банка придет на смену наличным — это более удобно, это электронные деньги для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных? Если мы посмотрим на некоторые страны — они стали, действительно, почти безналичными, но во многих странах наличные пользуются большим спросом", — пояснила она.
По словам Набиуллиной, распространение неанонимных цифровых валют — это в некотором смысле и готовность общества. "Это не только потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции, но люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Третье, что я посоветовала, если вы будете развивать этот проект — посмотреть, какое преимущество дает central bank digital currency по сравнению с теми системами мгновенных платежей, которые сейчас активно развиваются", — заключила она.
Появление частных криптоактивов заставили центральные банки начать обсуждение создания специальных цифровых денег — обязательств ЦБ, номинированных в национальной валюте. Они имеют цифровое представление и способны выступать в качестве средства платежа.
В конце апреля Банк России опубликовал аналитическую записку, в которой указал, что цифровые валюты центральных банков могут стать ликвидным активом, но вместе с тем пользование ими по ряду причин может быть непривлекательно для потребителя.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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