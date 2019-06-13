Россия готова продлить газовый контракт с Украиной

Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа самой Украине, добавил министр.

"Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ, и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять", — сказал он.

При этом Новак подтвердил, что "Газпром" мог бы снизить цену для украинских потребителей на 25 процентов от сегодняшнего уровня.

"Также "Газпром" готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если такие предложения будут со стороны Украины", — отметил министр.

По его словам, разговор с Шефчовичем был предметным и содержательным. В частности, стороны договорились обсудить дату очередной трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии.

Наиболее удачным временем для этого министр назвал вторую половину сентября — для того чтобы дождаться парламентских выборов на Украине и назначения правительства.

"И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям", — подчеркнул глава Минэнерго.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. При этом Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. И хотя киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.