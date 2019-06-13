Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.55
$
64.74
72.81
73.03
Прогноз
17.06 – 24.06
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
61.75
–0.08 Золото
1336.80
+0.06 РТС
1345.40
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
13.06
1.1277
+0.0116
28.05
1.1160
10.06
28.05
16.05

Россия готова продлить газовый контракт с Украиной 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.
Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа самой Украине, добавил министр.
"Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ, и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять", — сказал он.
При этом Новак подтвердил, что "Газпром" мог бы снизить цену для украинских потребителей на 25 процентов от сегодняшнего уровня.
"Также "Газпром" готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если такие предложения будут со стороны Украины", — отметил министр.
По его словам, разговор с Шефчовичем был предметным и содержательным. В частности, стороны договорились обсудить дату очередной трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии.
Наиболее удачным временем для этого министр назвал вторую половину сентября — для того чтобы дождаться парламентских выборов на Украине и назначения правительства.
"И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям", — подчеркнул глава Минэнерго.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. При этом Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. И хотя киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.
На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает его по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", потому что, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов. Насколько тогда завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.
Последние новости
Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Комментарии
Экономика , Рынки , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Александр Новак , Газпром , Еврокомиссия , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты спрогнозировали ключевую ставку
Uber начал тестировать доставку еды по воздуху
В США подготовили санкции против «Северного потока-2»
Банку Калви предписали прекратить прием вкладов
Цены на нефть взлетели после нападений на танкеры
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
03:28
Новый налог в России: во всем виноват Чубайс
Экономика
03:45
В России дорожает мороженое
Личный счет
04:23
Украина может начать новую программу с МВФ
Экономика
02:31
Россию выгоняют из Китая
Экономика
11:43
Чубайс придумал новый налог для россиян
Личный счет Другое
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
03:11
Банки нашли новую причину для блокировки счетов
Личный счет Экономика
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение