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Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой. В начале переговоров президент РФ напомнил, что с момента последней встречи в таком формате прошло пять лет. С тех пор отношения двигаются вперед, отметил Путин. Финансовые, транспортные и энергетические проекты могут быть реализованы между странами в ближайшее время.
"Расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены. Начата реализация двух весьма амбициозных совместных договоренностей, нацеленных на активизацию связей между нашими странами. Имею в виду "дорожную карту" развития трехстороннего сотрудничества и программу создания экономического коридора Россия — Китай — Монголия", — указал президент.
Совершенствование региональной транспортной инфраструктуры занимает приоритетное место в отношениях трех стран, подчеркнул Путин. Ведь это поможет обеспечить свободное движение товаров, капиталов и услуг.
"Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги",
— сообщил российский лидер. Это поможет в разы увеличить объемы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении.
Россия также готова обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, заверил Путин.
"Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам", — уточнил российский лидер.
Еще один вопрос для совместного сотрудничества — увеличение расчетов в национальных валютах. Сегодня это особенно актуально в условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках.
"В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России", — обратился президент к своим коллегам.
В целом в ходе переговоров российский лидер отметил, что Москва "выступает за развитие трехстороннего взаимодействия на принципах добрососедства, равноправия и уважения интересов друг друга".
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Комментарии
Экономика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , ШОС , Центральный банк России
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