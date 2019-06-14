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«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
«Укртрансгаз предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня»,
— говорится в сообщении на сайте.
Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март-апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен. В связи с этим некоторые поставщики отказываются передавать обозначенные контрактами объёмы газа.
«Остаточных объёмов газа на собственные производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — указано в сообщении.
Ранее в украинской компании «Нафтогаз» заявили о снижении цены природного газа для нужд населения и других потребителей.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Компании , Нафтогаз
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