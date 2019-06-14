«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

«Укртрансгаз предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня»,

— говорится в сообщении на сайте.

Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март-апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен. В связи с этим некоторые поставщики отказываются передавать обозначенные контрактами объёмы газа.

«Остаточных объёмов газа на собственные производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — указано в сообщении.