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Власти предложили поддержать самозанятых россиян 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Самозанятые получат государственную поддержку, как малый и средний бизнес. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект подготовило Минэкономразвития. При положительном результате изменения могут внести в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В связи с этим господдержка малого и среднего предпринимательства распространится и на самозанятых граждан.
Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Всего к 2024 году, согласно национальному проекту МСП, ожидается увеличение числа предпринимателей до 25 миллионов. После перехода в сферу малого и среднего бизнеса самозанятые смогут обеспечить прирост в 2,4 миллиона человек.
Ведомство предлагает использовать дополнительные стимулы для вовлечения бизнесменов в легальную предпринимательскую деятельность. В частности, самозанятые смогут получать финансовую и имущественную поддержку.
А в центрах «Мой бизнес» в регионах до конца 2019 года начнут предоставлять информационно-консультационные и образовательные меры поддержки.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан ввели в России с 1 января 2019 года. Он действует в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. По данным ФНС России, к июню в качестве самозанятых зарегистрировалось более 100 тысяч человек.
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