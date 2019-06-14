Европе — труба: США объявили войну российскому газу

США предприняли очередную попытку остановить строительство проекта «Северный поток — 2». В ход идут все доступные Америке способы давления — санкции, политическая риторика, угрозы. Препятствует строительству проекта и Дания, которая отказывается согласовать маршрут. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что остановить «Поток» уже никто не в силах. Проект может быть закончен уже к концу этого года.

Кажется, что США и Европа никогда не остановятся, придумывая все новые способы, как помешать строительству газопровода «Северный поток —2» из России в Германию.

Накануне в конгресс США был внесен закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Как указывал в сообщении сенатор Джона Баррассо , который представил законопроект, он позволит членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России. Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Президент (США Дональд) Трамп был прав, когда недавно сказал, что Германия станет заложником России, если поддержит российский газопровод», — отметил сенатор.

По его словам, в США, особенно в Вайоминге, находятся значительные запасы природного газа. «Мы будем использовать эти ресурсы, чтобы помочь нашим союзникам ослабить экономическую и политическую власть (президента России Владимира) Путина в регионе», — заявил сенатор.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что никакой опасности от очередной инициативы в конгрессе США для России нет.

Из того, что предлагает Америка на этот раз, следует, что необходимо принять «всеобъемлющую трансатлантическую энергетическую стратегию», смысл которой — повышение энергобезопасности союзников и партнеров по НАТО через увеличение экспорта американского газа в ЕС , поясняет директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов

Таким образом, Америка пытается укрепить свое влияние в регионе и создать условия для навязывания своих стандартов национальной безопасности, говорит он.

Однако, по его словам, законопроект скорее всего будет воспринят в Европе в основном критически, поскольку означает, что США ставят свои приоритеты выше, чем приоритеты европейских коллег.

Европа выступает за дифференциацию поставок энергоресурсов, за соблюдение норм европейского законодательства в энергетической области, и она не будет соглашаться с условиями, которые фактически выводят ее из-под влияния России как поставщика, и тут же загоняют под влияние США, обязывая приобретать в большей мере дорогой СПГ с другого континента, уверен Пахомов.

При этом в целом, по словам эксперта, все находящиеся в их силах проблемы для «Северного потока — 2» США и европейские союзники уже создали.

Напомним, самыми серьезными из озвученных ранее ограничений против проекта стало затягивание Данией выдачи разрешения на укладку труб в ее морских пределах.

Так, Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы по дну своих территориальных вод. Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания. Страна ссылается на то, что такое строительство может быть небезопасным для страны с экологической точки зрения.

В конце марта 2019 года энергетическое агентство Дании предложило проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть уже третий по счету вариант маршрута газопровода. Предполагается, что он может пройти в исключительной экономической зоне страны к югу от острова Борнхольм.

Кроме того, осуществлению проекта «Северный поток — 2» призвана препятстввовать Газовая директива ЕС, которая создает условия, что Россия сможет прокачивать газ через трубопровод только на 50%. Таким образом, директива создает риски недозагруженности проекта.

Дания тянет с согласованием заявки из-за политического давления Америки, считает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

«Тем не менее Дания в конце концов предоставит все необходимые разрешения для завершения строительства проекта, ведь его задержка приведет к повышению цен на газ во всей Европе, поскольку будут отсутствовать доступ к конкурентным поставкам», — отмечает он.

Так, стоимость 1 тыс. куб. м американского СПГ примерно на 30-35% дороже, чем газ из России, говорит Пахомов.

Как отмечает Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group, в целом в Европе все больше растет потребление природного газа в связи с тем, что газ является экологически чистым видом топлива, и повсеместно закрываются электростанции, работающие на угле, мазуте, а также атомные электростанции. А значит необходимы большие объемы поставок газа.

Поэтому эксперты уверены, что и вопрос с возможной недозагруженностью проекта будет так или иначе решен.

«США просто стараются гнуть свою линию в вопросах внешней политики и показывают свою позицию. В вопросе строительства «Северного потока — 2» совершенно очевидно, что политическая воля ключевых сторон (России и Германии) явно перевешивает возможности и давление со стороны США. Не думаю, что принятие очередных санкций против газопровода «Северный Поток — 2» со стороны США и другие попытки остановить проект как-то серьезно повлияет на его строительство.

Большая часть финансирования проекта уже выделена и более того, трубы уже более чем на 50% уложены. Америка в данном случае просто старается сохранить лицо и возможно создать еще один повод, чтобы европейцы больше покупали американского СПГ»,

Если бы были возможности блокировки этого проекта, то это уже сделали бы. Никаких реальных инструментов для остановки этого строительства нет, уверен он.

Как рассказал в недавнем интервью «Газете.Ru» Тило Виланд, член правления компании Wintershall Dea, участвующей в финансировании проекта «Северный поток — 2», проектное общество исходит из того, что трубопровод будет запущен в конце 2019 года.