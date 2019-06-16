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Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
По его словам, рост цен на энергоносители для населения спровоцирован действиями незаконно созданной экс-президентом Петром Порошенко Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
"А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов", — заявил Медведчук.
При этом политик напомнил, что тридцать процентов населения Украины не может платить по действующим в стране тарифам.
С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Кроме того, с 2014 года украинские власти в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышали цену на газ для населения. Если в 2013 году тысяча кубометров газа стоила 725 гривен, то в 2016-м — почти семь тысяч. А с ноября прошлого года цена выросла еще на 23,5 процента. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Комментарии4
Экономика , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Международный валютный фонд
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