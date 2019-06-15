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Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2-4,7%.
«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он всё равно завышенный характер носит», — сказал Орешкин журналистам, его цитирует РИА Новости.
В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.
Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.
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Экономика , Рынки , Эльвира Набиуллина , Максим Орешкин , Тимур Нигматуллин , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости , ФБА "Экономика сегодня"
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