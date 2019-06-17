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Газ дошел до Европы в обход России 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Газ с месторождения Шах-Дениз пошел по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и достиг турецко-греческой границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение государственной азербайджанской нефтекомпании SOCAR.
Как отмечается в сообщении, топливо с месторождения Шах-Дениз достигло границы с Европой 15 июня, «в День национального спасения».
Официальное открытие Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз идет в Европу, прошло в конце мая этого года. Первый газ запустил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что ее страна крайне заинтересована в развитии ЮГК, чтобы обеспечить диверсификацию поставок газа в Европу.
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Экономика , Видео , Ильхам Алиев , Ангела Меркель , Интерфакс
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