Газ дошел до Европы в обход России

Газ с месторождения Шах-Дениз пошел по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и достиг турецко-греческой границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение государственной азербайджанской нефтекомпании SOCAR.

Как отмечается в сообщении, топливо с месторождения Шах-Дениз достигло границы с Европой 15 июня, «в День национального спасения».

Официальное открытие Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз идет в Европу, прошло в конце мая этого года. Первый газ запустил президент Азербайджана Ильхам Алиев