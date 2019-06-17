Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.21
$
64.44
72.21
72.29
Прогноз
24.06 – 01.07
$
64.40
72.80
Индексы и котировки Brent
61.39
+0.00 Золото
1334.74
+0.09 РТС
1349.68
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
17.06
1.1232
+0.0060
02.06
1.1172
13.06
31.05

Медведев подписал документ о создании ТОР «Бурятия» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
"Я подписал документ, который создает территорию опережающего развития "Бурятия", — сказал премьер-министр.
Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.
"Его возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объем капитальных вложений 500 тысяч рублей", — объяснил он.
Последние новости
В Москве госпитализирован актер Александр Калягин Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Экономика , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетели цены на бензин100
Газ дошел до Европы в обход России4
Раскрыты задачи Бабича на новом месте работы2
Биткоин установил годовой рекорд
Huawei оценила убытки из-за санкций США
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
03:44
В России взлетели цены на бензин
Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
01:59
Незаконная труба: на Украине воруют нефть из России
Экономика Рынки
13:06
ЦБ изменил ключевую ставку
Рынки
03:28
Новый налог в России: во всем виноват Чубайс
Экономика
03:45
В России дорожает мороженое
Личный счет
01:21
Киев посмеялся над предложениями Москвы
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение