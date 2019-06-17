Можно ли снизить зависимость РФ от доллара, рассказали эксперты

Стабильность доллара обусловлена серьезным влиянием американской валюты на мировую экономику, а успешная дедолларизация, на которую нацелена Россия, предполагает не запреты, а создание крупного валютного союза по образцу еврозоны, уверены профессор Российской экономической школы Константин Егоров и профессор Висконсинского университета в Мадисоне Дмитрий Мухин . Перспективы политики, направленной на уменьшение использования доллара в экономике России, эксперты оценили в своей авторской колонке в принадлежащем Григорию Березкину издании РБК.

При этом они рассмотрели причины такого глобального влияния американской валюты на мировую экономику.

«Доллар важен постольку, поскольку его используют в своих сделках частные агенты. Даже если лишить американскую валюту ее финансовой роли, она сохранит статус главной валюты в международной торговле. Многие фирмы-экспортеры устанавливают свои цены в долларах, даже когда торгуют не с США, а с другими странами. Цены сохраняют стабильность или «жесткость» в той валюте, в которой они установлены», — пишут эксперты.

При этом они отметили, что в России цены на импортные товары оказываются «почти зафиксированными в долларах, и изменение валютного курса сразу же отражается на рублевых ценах этих товаров».

«А вот долларовые цены, хотя и пересматриваются время от времени, гораздо стабильнее. Последние эмпирические работы показывают, что даже спустя два года после изменения валютных курсов они меняются довольно мало», — пояснили экономисты.

По их данным, стабильность мировых долларовых цен приводит к трем главным последствиям: курс доллара влияет на мировую торговлю и в России, например, более сильный доллар повышает рублевые цены импортных товаров, из-за чего российские потребители покупают меньше импортных товаров и больше отечественных; курс доллара влияет и на мировые инфляцию и объем производства, так как рост цен на импортные товары после укрепления доллара повышает инфляцию, а рост мировой инфляции снижает реальные доходы населения, что ведет к более низкому спросу на товары и падению их выпуска.

«В-третьих, всем странам оказывается выгодным частично привязать свой валютный курс к доллару. Поскольку колебания курса доллара могут приводить к отрицательным последствия, логично защитить себя от этих колебаний. Если не получается убедить частных агентов перестать использовать доллар в своих сделках, то можно снизить сами колебания валютного курса, привязав свою валюту к доллару», — отмечают эксперты.

При этом, благодаря такому влиянию доллара США оказываются в более привилегированном положении, так как в стране «не только домашние, но и импортные цены стабильны в долларах», а значит «изменение валютного курса не приводит к инфляции».

«Когда в США начинается рецессия, то вне зависимости от ситуации в остальном мире центральный банк США стимулирует американскую экономику. Тогда другие страны, стараясь поддержать стабильность своих валютных курсов по отношению к доллару, вслед за США начинают стимулировать и свои экономики. <…> Чем больше в стране доля доллара в импортной корзине, тем сильнее привязка валютного курса этой страны к доллару и тем сильнее процентная ставка этой страны повторяет движения американской процентной ставки», — пояснили Константин Егоров и профессор Дмитрий Мухин.

По их мнению, одним из возможных способов проведения дедолларизации может послужить формирование (или расширение) валютного союза, такого как еврозона.

«Чем больше еврозона, тем больше стран внутри нее торгуют между собой в евро, а не в долларах. И тем больше стимулов у ее торговых партнеров использовать евро вместо доллара. Если достаточное количество фирм переключится с доллара на евро, то еврозона сможет приобрести такое же преимущество «привилегированной защищенности», что и США», — уверены эксперты.

При этом они отмечают, что «при невозможности дедолларизации в такой форме часто предлагается использовать различные ограничения на потоки капитала между странами».

«Например, налог на займы в иностранной валюте мог бы снизить число долларовых кредитов в России, и девальвация 2014 года прошла бы менее болезненно. Однако при «глобальном монетарном цикле» такие ограничения оказываются малоэффективными. Причина заключается в том, что подобные меры в первую очередь оказывают воздействие на финансовых агентов. Но при «глобальном монетарном цикле» ключевую роль играют экспортеры, то есть нефинансовые агенты, на которых эти ограничения влияют только косвенно», — отмечают экономисты.

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