Кудрин опасается социального взрыва

"Конечно, у меня есть беспокойство, конечно", — сказал Кудрин в эфире "Первого канала".

"В последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас примерно 12,5 млн человек, почти 13 млн человек, находятся за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживают в семьях, в основном это дети", — добавил он.

Так глава Счетной палаты ответил на вопрос журналиста Владимира Познера , не опасается ли он, что, если падение уровня жизни продолжится, "может быть какой-то взрыв", так как россияне после падения "железного занавеса" стали больше знать о том, как живут более благополучные страны, тогда как "в Советском Союзе еще как-то мирились с этой бедностью, потому что не знали".

Между тем, по словам Кудрина, ранее уровень бедности был выше — до 17 млн человек, "и ситуация улучшалась".

"Но, действительно, я назвал в каком-то своем выступлении: бедность в России стала позором. Потому что в стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения, с такими зарплатами — постоянно растущими зарплатами — иметь такое количество бедных, при чем в основном это семьи и в основном это дети, это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, в качестве жизни, здоровья. Это, в общем, тоже та проблема человеческого нашего капитала", — напомнил глава Счетной палаты свое выступление на одном из форумов.

По его словам, возглавляемый им ранее Центр стратегических разработок подготовил предложения, "которые бы процентов на 30-40 сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях", часть из них была взята на вооружение правительством. "Ну, например, есть материнский капитал, он больше 400 тысяч рублей, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный, если ты попал в эту зону. Или для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года", — пояснил Кудрин.

Вместе с тем, по его словам, такая мера "должна быть распространена на всех".

По расчетам главы Счетной палаты, меры поддержки для бедных являются посильными для российского бюджета. "Я считаю, что это не такая громадная цифра, это разумная цифра, посильная нашему бюджету, могла бы быть использована, чтобы процентов на 40 сразу сократить бедность в семьях", — сказал он.

"И вот это наша забота, вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов бы уменьшило сразу сейчас количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума. Но это не единственная мера", — считает Кудрин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что половина российских семей, имеющих детей, — бедные. "Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране — это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности", — сказала Голикова 13 июня на "круглом столе" о дополнительных мерах по повышению доходов московских семей.

По ее словам, эта проблема объединяет все регионы — наиболее бедными в России являются семьи с детьми, многодетные семьи.

Ранее она заявляла, что поставленная президентом РФ задача снизить бедность в два раза не будет решена без общего экономического роста.