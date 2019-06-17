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«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Feline Lim/Reuters
Компания China Railway Construction отказалась сотрудничать со швейцарским инвестиционным банком UBS при размещении долларовых облигаций, пишет The Business Insider. Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.
Общий объем сделки по размещению еврооблигаций (номинированных в иностранной для эмитента валюте) оценивался примерно в миллиард долларов. UBS должен был выступить главным андеррайтером — агентом по перепродаже бумаг на открытый рынок.
Однако в середине июня главный экономист UBS Пол Донован во время традиционного аудиобрифинга, посвященного росту цен на продукты в Китае, заявил, что инфляция является проблемой «только для китайских свиней», которые болеют чумой. Именно она стала причиной резкого роста цен. Для всех остальных, по его словам, подорожание стало обыденным явлением.
В китайских соцсетях слова Донована назвали оскорбительными для страны и потребовали бойкотировать UBS и его банковские услуги. В результате China Railway Construction заменила андеррайтера — теперь эти функции будут выполнять Citigroup, HSBC и ICBC.
Западные финансисты и экономические журналисты уже призвали UBS защитить Донована от нападок и не применять к нему каких-либо санкций. Его высказывание они называют безобидным.
В прошлом году UBS стал первой западной компанией, которой было позволено приобрести контрольный пакет акций китайского биржевого брокера. Комиссия, полагавшаяся банку по сделке с China Railway Construction, не разглашается, однако, как указывают экономисты, потеря клиента может негативно сказаться на перспективах UBS на китайском рынке.
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Экономика , Пол Донован , ICBC
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