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Россия сократила вложения в госдолг США 

Российская Газета + ещё 5 46 минут назад
Фото: Reuters
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Об этом свидетельствуют опубликованные документы минфина США.
Таким образом, был обновлен рекорд 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов. При этом в апреле на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,832 миллиарда (для сравнения, 8,213 миллиарда в марте), а краткосрочных — 6,304 миллиарда (5,503 миллиарда в марте).
Россия начала заметно сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года. Тенденция продолжается. Крупнейшими держателями госбумаг США сегодня являются Китай и Япония.
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