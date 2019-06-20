Американские бизнесмены вопреки санкциям приедут в Крым

Крым собирается посетить американская бизнес-делегация. Представители деловых кругов США интересуются сразу несколькими направлениями для бизнеса на полуострове, который вошел в состав России.

Американцы приедут на VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2020 году, сообщил «Известиям» сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров

«Американскую сторону интересуют в первую очередь проекты в сфере гостиничного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли», — отметил Назаров.

Американцы, по словам Назарова, в первую очередь оценили Крым за большой инвестиционный потенциал.

«Выстраивать партнерские отношения нужно. Во-первых, санкции не будут длиться вечно. Во-вторых, всегда можно найти выход из ситуации», — признался американский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным.

Крым вошел в состав России после народного референдума в марте 2014 года. После этого в отношении России были введены санкции. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель не исключала, что для возвращения Крыма Киев может обратиться за помощью к Западу.