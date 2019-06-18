Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве»

Политик рассказал о беспокойстве социальными протестами граждан, которые находятся за чертой бедности, а также могут попасть туда ввиду ухудшения своего финансового положения. Такое заявления он сделал в телепрограмме Владимира Познера

Позднее Кудрин отметил, что, несмотря на наличие финансово несостоятельных россиян, он надеется, что их выступления не станут протестными.