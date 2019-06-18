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Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на то, что в России "социальный взрыв" не случится. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политик рассказал о беспокойстве социальными протестами граждан, которые находятся за чертой бедности, а также могут попасть туда ввиду ухудшения своего финансового положения. Такое заявления он сделал в телепрограмме Владимира Познера.
Позднее Кудрин отметил, что, несмотря на наличие финансово несостоятельных россиян, он надеется, что их выступления не станут протестными.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Кудрина о социальном взрыве.
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Экономика , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Владимир Познер , Счетная палата
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