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Беглов обсудил вопросы поддержки петербургской промышленности 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил производственную площадку Невского завода, входящую в АО «РЭП Холдинг», в ходе визита обсуждались вопросы поддержки петербургской промышленности.
«Промышленность — фундамент петербургской экономики. И мы будем создавать все условия для развития наших предприятий»,
— сказал Беглов, сообщается на сайте администрации города.
Он подчеркнул, что Петербург заинтересован в создании высокотехнологичных рабочих мест и распространении опыта ведущих предприятий в подготовке кадров для реального сектора экономики.
Беглов ознакомился с производственными линиями и продукцией предприятия. Отвечая на вопросы сотрудников холдинга, временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о том, как городское правительство решает транспортные проблемы, наводит порядок в строительной и дорожной отрасли, организует поставки качественной сельхозпродукции из регионов России, закупает новую коммунальную технику.
Сегодня строительство новых линий метро ведется параллельно с развитием наземного транспорта. В Красногвардейском районе открываются новые ветки скоростного трамвая «Чижик», в планах — строительство трамвайных линий от новой станции метро «Южная» до Колпино и от метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. Кроме того, благодаря соглашению с ОАО «РЖД» появятся новые путепроводы и железнодорожные ветки в пригороды. Выстроена система ремонта дорог, которая минимизирует ограничения движения.
Беглов особо отметил, что решению многих актуальных для города задач будет способствовать привлечение в экономику региона «умных» инвестиций и активное участие Санкт-Петербурга в государственных программах.
АО «РЭП Холдинг» — ведущий российский машиностроительный холдинг, разработчик, производитель и поставщик оборудования нового поколения для энергетики, нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка.
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Экономика , Александр Беглов , Газпромбанк , РЖД
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