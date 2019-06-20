Сохранили равновесие: ФРС бережет ставку

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Рынки развивающихся стран воспримут эту новость с оптимизмом и пойдут в рост. Однако неизвестно, надолго ли хватит веры рынка в том, что Китай и США договорятся.

Ставка ФРС осталась без изменения. Об этом регулятор сообщил по итогам заседания ФРС, которая исполняет роль Центрального банка США.

Финансовые власти Америки решили не нарушать хрупкое равновесие, которое страна пока удерживает на фоне торговых войн, объявленным президентом США Дональдом Трампом

В официальном релизе ФРС отмечено, что с момента последнего заседания, которое состоялось 1 мая, рынок труда в США остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, а уровень безработицы сохраняется на низком уровне.

«В соответствии со своим уставным мандатом комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен», — отмечается в сообщении ФРС.

Кроме того, годовая инфляция остается на уровне ниже 2%. По совокупности этих факторов ФРС приняла решение оставить ключевую ставку неизменной. За данное решение проголосовали 9 членов из 10.

На заседании в начале мая этого года председатель ФРС Джером Пауэлл сообщал, что нет веских оснований для изменения ключевой ставки в ближайшее время. По его словам, ставка будет сохраняться на уровне 2,25–2,5% в течение длительного периода. Поэтому данное решение ФРС было предсказуемым. Правда, большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что в июле ФРС все же пересмотрит ставку. Правда, сам Федрезерв пока осторожно прогнозирует снижение ставки на 2020 год.

В 2018 году ставка ФРС росла. Так, она была повышена четыре раза: 21 марта— до 1,5-1,75%, 13 июня — до 1,75-2%, 26 сентября — до 2-2,25% и 19 декабря — до 2,25-2,5%.

Повышение ставки в любой экономике приводит удорожанию заемных средств, да и вообще к росту цены денег внутри страны. Это означат, что может начаться перелив средств из активов развитых рынков — раз они не повышают базовую доходность — в рынки развивающиеся, где ставки априори выше.

«Решение сохранить ключевую ставку и снизить ее в скором времени — это наилучший вариант», — считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По его словам, глава ЕЦБ Марио Драги 18 июня уже решил сыграть на опережение и выразил готовность снижать ставку ЕЦБ и возобновить программу количественного смягчения. В свою очередь, возобновление программы количественного смягчения можно считать элементом торговой войны между США и ЕС , уверен аналитик.

Но президент США Дональд Трамп на днях буквально в своем твиттере обрушился по поводу заявлений Драги о том, что тот «только что объявил о предстоящих мерах по стимулированию экономики, что немедленно вызвало падение евро к доллару. Это неправомерно облегчает их конкуренцию с США. Им годами сходило это с рук, как и Китаю и другим».

На этом фоне курс доллара к евро упал, до $1,12.

С другой стороны, рынок наблюдает продолжение некоторого смягчения жесткости позиций США и Китая во взаимном диалоге, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . Наиболее важным он считает то факт, что сторонам предстоит встретиться на полях заседания стран G20.

«Ожидания результатов данных переговоров оставляют рынкам надежду на то, что после встречи «большой двадцатки» стороны торгового конфликта снова вернутся к переговорам вместо усиления взаимного торгового давления», — полагает эксперт.

Словесные интервенции главы ЕЦБ, по словам Покатовича, лишь укрепят переговорные позиции США. Реакция на итог заседания ФРС, по его мнению, будет позитивной, и рынки прибавят 1-2%. В России это будет отыгрываться на следующий день и на вечерней сессии срочного рынка.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что он и министр финансов Стивен Мнучин проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хе, главным переговорщиком от КНР по вопросам торговли с США, накануне саммита G20. Лайтхайзер сказал, что снятие введенных тарифов является предметом переговоров.

При этом Трамп в своем твиттере написал об «очень хорошем разговоре по телефону с Си (с президентом Китая Си Цзыньпином — „Газета. Ru“) по поводу договоренности о встрече на G20 и о том, что команды начинают подготовку к новому соглашению». Китайская сторона сообщила, что Трамп звонил председателю КНР сам.

Премьер Госсовета КНР, как сообщает агентство Bloomberg, на днях встречается с главами нескольких крупных американских компаний.

А в целом, у Китая появился долгожданный союзник в торговой войне против США. С 16 июня Индия повысила импортные пошлины на 28 видов американских товаров, что должно пополнить бюджет страны на сумму около $ 217 млн