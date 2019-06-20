Дно долговой ямы: люди набрали кредитов для оплаты ЖКХ

Украинцы копят долги за коммунальные услуги. Согласно официальной статистике, задолженность за газ выросла в марте в 1,8 раза, за отопление и горячую воду — в 1,4 раза, а холодную воду и водоотвод — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом если украинцы вовремя забывают платить за коммуналку, начисляются пенни за просрочку. Ее размер составляет 0,01% в день от суммы долга. Единственный выход для потребителей — оформлять кредиты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Банки фиксируют бум на потребительское кредитование.

«НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года, она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

«Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его газсбытам и поставляет потребителям, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн ($16,5), по сравнению с маем», — говорится в сообщении.

Цены на «голубое топливо» снизились на Украинской энергетической бирже, что и позволило «Нафтогазу» поступить аналогичным образом.

Долги растут

Решение о снижении цен на газ для населения — политическое, говорит источник «Газеты.Ru» в партии «Батькивщина».

«На Украине потребители не понимают, что за экономическую политику отвечает премьер-министр. Поэтому они ждут от нового президента Владимира Зеленского снижения цен на газ. Впереди выборы, поэтому глава государства вынужден прислушиваться к мнению людей», — говорит эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» добавляет, что за последние несколько лет коммунальные услуги подорожали в два раза. Причем тарифы растут с каждым годом. Например, если на конец марта 2018 года средние начисления за услуги ЖКХ с учетом стоимости электроэнергии составляли 1,87 тыс. грн ($70,6) с человека, то сейчас — 2,296 тыс. грн ($86,6) с человека.