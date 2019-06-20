Когда наступит счастье? Надо лучше работать

У россиян катастрофически низкие доходы — эту проблему президент Владимир Путин признал основной. Во время «прямой линии» он объяснил, почему жизнь лучше не становится: плохо трудятся россияне, низкая производительность труда в стране. Вторая проблема — закредитованность. Граждане с подачи банкиров набрали кредитов и теперь едва сводят концы с концами, погашая долги. Инфляция при этом держится под контролем и на уровень доходов не влияет. Эксперты с такой трактовкой ситуации не согласны.

На «прямую линию» с президентом поступило 1,5 млн вопросов и когда Владимира Путина спросили, какой из них главный, прозвучало ожидаемое.

«Никакого секрета не открою — прежде всего уровень жизни, уровень доходов», — признал Путин.

Тему низких зарплат и доходов выпало поставить на всю страну сотруднику МЧС из Калининградской области. Станислав Таукачикас заявил, что сотрудники пожарной части получают 12-13 тысяч рублей в месяц. А он сам, как командир отделения, получает 16 тысяч рублей.

В пожарном порядке

Пожарный даже успел заострить эту тему, обозначив, как катастрофа с доходами влияет на пожарную обстановку и на семейную жизнь. И тут и там — пожар.

«Из-за этого нам приходится работать на двух-трех работах. Как следствие — рушатся семьи. А обстановка по пожарам в стране сложная: горят поля», — сказал он.

Путин не очень поверил этим цифрам и предложил разобраться. Минимальный размер оплаты труда, напомнил Путин, подняли до прожиточного минимума — это 11 280 рублей.

«И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч», — сказал Путин, пообещав тем не менее выделить средства для МЧС дополнительно.

Путин ответил также на коллективный вопрос граждан, сформулированный ведущими, о том, почему в России в принципе стало тяжелее жить и когда станет легче. Президент не возражал и даже согласился с данным утверждением. И пояснил, в чем, на его взгляд, проблема. Все дело в шоках, внешних и внутренних.

«Это действительно так. Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками», — отметил президент РФ.

К шокам он отнес падение цен на нефть, нефтепродукты, газ, химическую продукцию, металлы, то есть традиционные товары российского экспорта, за счет которых в основном пополняется госбюджет.

Сами виноваты — нахватали кредитов

В то же время Путин отметил, что реальные доходы россиян, хотя и сокращались в течение нескольких лет, — пик пришелся на 2016 год — сейчас начали восстанавливаться. Но внутренних проблем, мешающих росту доходов, тоже хватает, дал понять Путин. Это, например, финансовая зависимость граждан от банков. Россияне нахватали кредитов и теперь отдают последнее на их погашение.

Путин отметил, что у многих людей сегодня есть кредиты, которые предоставили им банки под очень большие проценты, поэтому большая часть их доходов уходит на погашение задолженности.

Эксперты с такой постановкой вопроса не вполне согласны. В первую очередь на снижение реальных доходов россиян влияет огромная инфляция, которая хоть и несколько замедлилась в мае, но все еще равна 5,1% в годовом выражении, возражает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«При этом, рост кредитной нагрузки является скорее следствием нежели первостепенной причиной падения покупательской способности. Вялый рост экономики и высокие риски падения нефтяных цен, а также неопределенности в области санкций будут мешать росту доходов и в 2019 году, так что текущая тенденция, скорее всего, продолжится и дальше», — говорит Николаев.

Исходить из того, что доходы снижаются, так как деньги тратятся в том числе на погашение кредитов, конечно, можно. Но только если под доходами понимать средства, доступные для накопления, отмечает президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев

На текущую критическую ситуацию повлияла целая совокупность факторов, в том числе отсутствие сбережений, увеличение цен на товары первой необходимости, уточняет эксперт.

«Однако говорить о критичности показателей, которые мы видим, пока преждевременно. Да, они нуждаются в контроле и мониторинге. На сегодня 50% домохозяйств имеют кредитные обязательства, и лишь 10% из них действительно находятся в зоне риска», — говорит Мехтиев.

Пузыри больше не надувать

Путин предложил ЦБ обратить внимание на опасность «кредитных пузырей» для населения страны. Но все меры ЦБ по сдерживанию объема выданных кредитов не остановили роста общей закредитованности населения, считает гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин

Объем кредитов, выданных российскими банками населению, на 1 апреля 2019 года составил 15,4 трлн руб. Правда, из этой суммы безнадежно просроченными, то есть невозвратными ни при каких условиях, считается лишь 6%.

Для того, чтобы сдержать рост просроченных долгов, которые банкам придется потом списывать в убытки — а заемщики при этом будут вынуждены проходить судебную процедуру банкротства — с 1 октября этого года ЦБ вводит понятие коэффициента предельной долговой нагрузки (ПДН). В разных странах ПНД находится на разных уровнях, но в большинстве развитых экономик этот показатель колеблется от 40% до 55% от суммы дохода. Не исключено, что какое-то усредненное значение из этой вилки ЦБ в итоге будет рекомендовать применять и к российским заемщикам.

Плохо трудитесь, господа-товарищи

Назвал Путин и еще один фактор, существенно влияющий на доходы бедных россиян. Это производительность труда. Она, по мнению властей, непозволительно низкая. Об этом Путин говорил еще в 2013 году, который считается относительно благополучным, — досанкционным. Производительность труда в России должна расти на 5–6% в год, что вдвое быстрее сегодняшних темпов, заявлял тогда Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала».

«В ближайшие годы производительность труда в России должна ежегодно расти на 5–6%, вдвое быстрее, чем сейчас. Только так мы сможем форсированно преодолеть разрыв в эффективности. Уверен, мы способны это сделать», — говорил Путин.

По словам президента, темпы роста производительности труда в России сегодня не сокращают отставание России от лидирующих стран по эффективности, но приводят к застою экономики.

В ходе «прямой линии» Путин фактически повторил эту мысль.

«Вообще генеральный способ решения проблемы — это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан. Все остальное — это сопровождающие вещи», — сказал президент.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что поднять производительность труда и за счет этого увеличить доходы граждан — проблема, которую не так-то просто решить.

Аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков уверен, что ни оплата труда, ни уровень жизни в ближайшие годы повыситься не могут.

«Все ведомства ориентированы на вхождение в топ-5 экономик мира к 2024 году. То есть важна реализация национальных проектов. А об улучшении финансового благополучия граждан вопрос не стоит, только борьба с бедностью», — говорит Стариков.

По словам эксперта, власти постоянно ведут речь идет о высокотехнологичных секторах экономики, о роли России на международной арене, о проблемах банковского сектора, но не о заработных платах и их достаточности по сравнению с инфляционной динамикой.