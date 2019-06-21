Заключить в объятия: особенности интеграции с Лукашенко

Россия и Белоруссия не будут создавать единое государство, но готовы углублять интеграцию по всем направлениям путем апгрейда договора Союзного государства от 1999 года. Об этом в ходе «прямой линии» с россиянами заявил президент Владимир Путин . Наращивать интеграцию едет в Минск премьер Дмитрий Медведев . Начнут с создания единой валюты и единого парламента. Чьи переговорные позиции сильнее и чего ждать от визита в Минск, разбиралась «Газета.Ru».

В пятницу, 21 июня, премьер Дмитрий Медведев совершит рабочий визит в Белоруссию, встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом и посетит церемонию открытия II Европейских игры.

Жесткой повестки нет, но в ходе переговоров планируется особое внимание уделить «перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства».

Сергей Приходько. При этом изменения в договор о создании Союзного государства России и Белоруссии не предполагаются, возможность создания наднациональных институтов уже заложена в документе, заявлял накануне визита первый замглавы аппарата правительства РФ

В настоящий момент не ведется работа над созданием Конституционного акта Союзного государства. Вопрос о принятии такого акта будет рассмотрен по мере становления Союзного государства.

В апреле Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю, сообщал, что президент России Владимир Путин якобы обеспокоен слишком самостоятельным поведением главы Белоруссии Александра Лукашенко и опасается, что Москва может потерять контроль над Минском. По сообщениям агентства, Россия решила усилить давление на Лукашенко, чтобы тот согласился на большую интеграцию в обмен на возвращение финансовой подпитки, новых кредитов.

В Белоруссии якобы забеспокоились, что Москва вынашивает планы по поглощению. Не исключено, что при помощи присоединения Белоруссии Кремль хочет решить проблему транзита власти в 2024 году. Путин мог бы возглавить объединенное государство, предполагало агентство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщив, что таких планов — поглотить Белоруссию — нет. Но идет процесс интеграции.

«Процесс интеграции длительный и сложный. И он продолжается. Есть текущие проблемы. Они решаются», — сообщил Песков.

Эти публикации появились на фоне беспрецедентно резких высказываний Александра Лукашенко о том, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

После этого 22 апреля Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Но похоже, конфликт лишь перешел в хроническую стадию. Вскоре Белоруссия преподнесла сюрприз: объявила о прекращении экспорта нефтепродуктов через свою территорию европейским потребителям из-за некачественной российской нефти.

Апгрейд и перезагрузка

В четверг, 20 июня на тему интеграции в ходе прямой линии высказался и Владимир Путин. Подразумевается введение общей с Белоруссией единой валюты, учреждение единого парламента. Но единого государства не планируется, никто не собирается делать из двух государств одно, пояснил Путин.

«Речь идет о создании союзного государства. Это не единое государство», — пояснил Путин.

«Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад», — сказал российский лидер.

По его словам, ранее «что-то не было сделано со стороны России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии».

Путин напомнил, что договорился с белорусским президентом вместе посмотреть, «что нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы».

«Сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителя правительства, этим активно занимаются», — уточнил Путин.

Россия и Белоруссия действительно обсуждают вопрос введения единой валюты. Об этом рассказал 8 июня глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым на площадке Петербургского международного экономического форума. В конце 2018 года была создана рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Максим Орешкин, с белорусской — Дмитрий Крутой.

В понедельник, 17 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал законодателей России и Белоруссии активизироваться в выполнении положений договора Союзного государства.

Договор между РФ и Белоруссией, на который ссылаются обе стороны, был составлен 8 декабря 1999 и называется «О создании Союзного государства». Под ним стоят подписи Бориса Ельцина и Александра Лукашенко. Он вступил в силу с января 2000 года. Договор охватывает все стороны функционирования Союзного государства: от единого парламента до единого госбюджета. Если выполнить все пункты этого договора, то, возможно, не останется ни России, ни Белоруссии, появится некое новое государственное образование, неоднократно ранее отмечали эксперты.

Например, в статье 32 договора говорится, что бюджет Союзного государства формируется за счет ежегодных согласованных отчислений государств — участников и «не может иметь дефицит».

Все вокруг колхозное, все вокруг одно

Одни из разделов договора посвящен принципам формирования единого экономического пространства.

Сначала унифицированное, а затем и единое законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность, в том числе гражданское и налоговое законодательство.

В статье 22 сказано, что «в Союзном государстве поэтапно вводится единая денежная единица (валюта) с одновременным созданием единого эмиссионного центра».

«В Союзном государстве осуществляется единая политика в области ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов» (статья 23).

За почти 20-летний срок объединения Россия и Белоруссия действительно вросли друг в друга. Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику: объем накопленных капиталовложений на конец первого квартала текущего года составил $3,8 млрд (на конец 2018 года — $3,5 млрд). Накопленные инвестиции из Белоруссии в Россию скромнее — в первом квартале 2019 года они составили $650,5 млн (на конец 2018 года — $623,9 млн).

В 2018 году товарооборот между Россией и Белоруссией увеличился на 9,4% по отношению к 2017 году и составил $35,5 млрд Экспорт из России в Белоруссию — $22,6 млрд (рост на 15,4%), импорт из Белоруссии в Россию — $12,9 млрд (рост на 0,4%).

Но в январе-апреле этого года на фоне разногласий по компенсации Минску налогового маневра в России товарооборот снизился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,7%.

Налоговый маневр в российской нефтяной сфере предполагает механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Это приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина , потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

Эксперты традиционно отмечают умение Лукашенко лавировать и договариваться с Кремлем, хотя Белоруссия полностью экономически зависима от России и не продержится и года без трансфертов из России. Снизить зависимость от России, в том числе в сфере энергоресурсов, Лукашенко пытается не первый год. Белоруссия активизировала экономические связи и с Евросоюзом , и с Турцией, и с Китаем. Но пока без явных успехов. Сейчас переговорные позиции Москвы выглядят предпочтительнее, но Лукашенко умеет преподносить сюрпризы, предупреждают эксперты.