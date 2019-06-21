ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные дочке ВЭБа Проминвестбанку , сообщает госкорпорация в пятницу.

Ранее первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью РИА Новости сообщал, что коммерческой перспективы у банка на Украине нет, и он будет работать как банк плохих долгов.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года", — говорится в сообщении.

В релизе приводятся слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова , который заявляет, что украинские власти нарушили все гарантии, которые предоставили в инвестиционном соглашении.

"Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", — комментирует Краснов.

Как сообщает госкорпорация, ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.

Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.