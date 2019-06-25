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Куба рассчитывает на новые российские кредиты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гавана рассчитывает на новые российские кредиты, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Да, конечно, будут. У нас ровные отношения в вопросе финансов и кредитов, и Россия в состоянии финансировать стратегические важные проекты, что вносит вклад в развитие экономики Кубы на взаимовыгодной основе. Это основа, которая характеризует наши отношения. В торгово-экономической сфере мы поддерживаем отношения на взаимовыгодной основе", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, будут ли новые кредиты.
"Куба выполняет свои обязательства по отношению к России. Несмотря на наши финансовые трудности, о которых я уже упомянул, климатические особенности, санкции, Куба выполняет свои финансовые обязательства по отношению к России. Платит пунктуально по своим кредитам. Как подчеркнул председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, когда он был здесь, для Кубы это приоритет — выполнить свои обязательства, потому что отношения России и Кубы — это союзнические стратегические отношения. Поэтому мы своевременно выполняем наши финансовые обязательства", — подчеркнул он.
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Экономика , РИА Новости
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