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Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
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По его словам, через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста. При этом цены снижаться не будут.
"Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией", — полагает Орешкин.
Он отметил, что проблемы в экономике не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе.
"Это обратное разматывание клубка глобализации. Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности", — заявил министр.
Орешкин подчеркнул, что к будущему глобальному кризису Россия готова больше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году.
"У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс", — пояснил он.
По его словам, для России главным каналом распространения замедления глобальной экономики станут цены на сырьевые товары.
"Но у России в этом плане есть определенный запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объемов производства для долгосрочной балансировки рынка. Поэтому здесь определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям", — заявил он.
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Комментарии42
Экономика , Максим Орешкин
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