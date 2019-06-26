Страшный сон Порошенко: Зеленский живет на гроши

За май зарплата главы Украины Владимира Зеленского составила около 30 тысяч рублей — меньше, чем у его подчиненных. Его предшественник Петр Порошенко зарабатывал вдвое больше. При этом по законам Украины президент имеет право, помимо основной деятельности, давать лекции и проводить семинары и концерты, комментируют юристы.

Администрация президента Украины обнародовала информацию о доходах Владимира Зеленского на президентском посту. Официальный ответ ведомство дало в ответ на запрос издания «Фактор».

Доход главы государства оказался более чем скромным. Так, за май 2019 года новоизбранный глава государства получил должностной оклад в размере 12 727 гривен (около 30,4 тысячи рублей). При этом из его зарплаты также были удержаны налоги и обязательные сборы на сумму в 2 481 гривну (почти 6 тысяч рублей).

До того, как стать президентом, Владимир Зеленский получал гораздо больше. Это следует из его декларации доходов, которую публиковало Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

Всего в 2018 году доходы тогда будущего президента Украины составили 9,7 миллиона гривен (около $370 тысяч).

Большая часть доходов нового президента Украины была связана с работой в студии «Квартал 95». В прошлом году он заработал там 4,2 миллиона гривен (около $160 тысяч долларов), еще 5,5 миллиона гривен (около $210 тысяч) Зеленский получил из других источников доходов.

В 2017 году президент Украины также заработал немало — почти 7 миллионов гривен (чуть менее $300 000).

Интересно, что у предыдущего президента Украины Петра Порошенко зарплата была в два раза больше, чем у нынешнего.

В 2018 году Петр Порошенко на посту президента заработал около 336 тысяч гривен. Если переводить в рубли, то его зарплата составила около 64 тысячи рублей в месяц (около 27 тысяч гривен в месяц).

При этом для Порошенко доход от деятельности на посту президента был не основным. В прошлом году он заработал свыше 1,55 млрд гривен ($57 млн), говорилось в поданной им электронной декларации. Основную часть дохода Порошенко составили дивиденды от компании Rothschild Trust Schweiz AG, управляющей корпорацией Roshen.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают, что сравнивать заработки Зеленского и Порошенко некорректно. Президентский оклад — это сумма без дополнительных надбавок и премий, и именно ее сейчас указал Зеленский.

«Разница между зарплатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко заключается в том, что у последнего президента Украины учитывались надбавки и премии, которые предусмотрены на этой должности. В мае, судя по всему, в графике Зеленского не было мероприятий, где предусматривались бы дополнительные выплаты. Важно понимать, что сумма, которую получил новый президент Украины, будет варьироваться из месяца в месяц, поэтому делать выводы только по маю о его доходах на президентском кресле некорректно», — говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов.

При этом он поясняет, что надбавки и премии, как правило, начисляются за сверхурочную работу или особо ответственную функциональную нагрузку. Также народные избранники имеют право на компенсацию за аренду жилья или иных расходов, связанных с рабочей деятельностью.

Интересно, что зарплата Зеленского за май по сравнению с зарплатами другим высшими должностями в правительстве Украины явно меньше. Так, глава парламента на Украине получает почти в два раза больше Зеленского — 22,1 тыс. грн. Рядовой народный депутат на Украине также зарабатывает больше президента — 19 тыс. грн, отмечает Антонов.

Петр Порошенко со всеми надбавками также получал меньше, чем его министры. Если у бывшего президента зарплата была около 27 тысяч, то у министра инфраструктуры со всеми надбавками выходило 63,2 тыс. грн, приводит пример Антонов.

Впрочем, по мнению эксперта, вряд ли Владимир Зеленский будет жить на доходы от работы на посту президента, как не делал этого и его предшественник Петр Порошенко.

Согласно законам Украины, президент может осуществлять преподавательскую деятельность, давать лекции, проводить концерты и семинары, запрещена только коммерческая деятельность, поясняет Дмитрий Лесняк , руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

При этом даже если Владимир Зеленский и не будет совмещать деятельность на посту президента с другими заработками, вряд ли он будет бедствовать, поскольку ранее он приобрел большое количество имущества и активов, напоминают эксперты.

Как указывал Зеленский в декларации о доходах за 2018 год, он является собственником ряда недвижимости в Киеве, в частности дома площадью 353 квадратных метра стоимостью на момент приобретения около $31 тысячи, квартиры в 131 квадратный метр стоимостью на момент приобретения около $28,5 тысячи, земельного участка площадью 1200 квадратных метра и двух парковочных мест.

В Киеве у нынешнего президента Украины несколько квартир в совместной доле с супругой. Также у семейной пары в собственности дом в Италии и квартира в Великобритании. Помимо этого, вместе с супругой Зеленский имеет права на десять гостиничных номеров в Грузии и квартиру в Ялте.

Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95», а также корпоративными правами в компаниях «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус».