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Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании 

Rambler News Service + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны. Об этом заявил на пресс-конференции глава OMV Райнер Зеле.
«Это теоретическая возможность… Некоторые государства радуются, что якобы датские власти затягивают процедуры, но я не могу это подтвердить. Нам просто нужно подождать. Чем позднее будет решение, тем больше вероятность, что проект будет запущен позже», — сказал он.
Зеле добавил, что в настоящее время компания Nord Stream 2, оператор строительства «Северного потока-2», имеет возможность реализовать проект в срок.
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