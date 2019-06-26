Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны. Об этом заявил на пресс-конференции глава OMV Райнер Зеле

«Это теоретическая возможность… Некоторые государства радуются, что якобы датские власти затягивают процедуры, но я не могу это подтвердить. Нам просто нужно подождать. Чем позднее будет решение, тем больше вероятность, что проект будет запущен позже», — сказал он.

Зеле добавил, что в настоящее время компания Nord Stream 2, оператор строительства «Северного потока-2», имеет возможность реализовать проект в срок.