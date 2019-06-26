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Оценена экономия ЕС от запуска «Северного потока — 2» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономия ЕС от запуска газопровода «Северный поток-2» может составить до €24 млрд в год, начиная с 2020 года, говорится в материалах Российско-германской внешнеторговой палаты.
Как говорится в материалах, по оценкам научно-исследовательского института ewi Energy Research & Scenarios, после запуска газопровода «Северный поток — 2» снижение оптовых цен на энергоносители в Европе может составить до 16%. В этом случае только металлургическая отрасль ЕС сможет сэкономить €1 млрд в год, положительный эффект для химической промышленности может составить до €3 млрд в год.
«Согласно прогнозам ewi, ежегодная экономия для стран ЕС с 2020 года может составить десятки миллиардов евро: в зависимости от динамики цен на сжиженный природный газ (СПГ), для стран Евросоюза — до €24 млрд, но не менее €8 млрд», — отмечает Российско-германская внешнеторговая палата.
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