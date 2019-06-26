Оценена экономия ЕС от запуска «Северного потока — 2»

Экономия ЕС от запуска газопровода «Северный поток-2» может составить до €24 млрд в год, начиная с 2020 года, говорится в материалах Российско-германской внешнеторговой палаты.

Как говорится в материалах, по оценкам научно-исследовательского института ewi Energy Research & Scenarios, после запуска газопровода «Северный поток — 2» снижение оптовых цен на энергоносители в Европе может составить до 16%. В этом случае только металлургическая отрасль ЕС сможет сэкономить €1 млрд в год, положительный эффект для химической промышленности может составить до €3 млрд в год.