Белоруссия просит у России новый кредит на погашение предыдущих кредитов

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 г. в случае получения российского госкредита в размере $630 млн, заявил глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович

"Они (деньги российского кредита — прим. ред.) зачислятся в ЗВР и будут использованы в следующем году для равномерного исполнения обязательств и, наверное, скорректируют наши планы по выходу на рынок (еврооблигаций — прим. ред.) в следующем году, потому что планировали потенциально еврооблигации разместить в следующем году. Эти $630 млн если привлечем, то тогда необходимости в выходе на рынок нет", — отметил Ермолович, сообщает "Прайм".

В случае получения в 2019 г. российского госкредита Белоруссия намерена направить его на выплаты по долгам в 2020-2021 гг.

"Если разрешится этот комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия, тогда эти $600 млн мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 гг., то есть это дополнительный источник не текущего года уже, станет источником нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу", — заявил Ермолович.

Белоруссия обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, однако правительство России пока не приняло решение по этому вопросу. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил ранее, что Белоруссия получит кредит от России в сумме до $600 млн на погашение текущего долга перед Россией.

В свою очередь Ермолович заявил в мае, что Белоруссия рассчитывает в этом году привлечь кредит от "Банка развития Китая", который может стать заменой российскому госкредиту. Затем 20 июня Ермолович заявил о подписании с китайцами меморандума по кредиту на 3,5 млрд юаней (более $500 млн).