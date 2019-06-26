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Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинские власти ввели запрет ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов — с 1 марта 2020 года.
С 1 июля эмбарго также распространится на сырье для цемента и сам цемент, на минеральные удобрения, корма для животных, продукцию ветеринарной медицины, спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, включая трикотаж и обувь, передает УНИАН.
Во вторник председатель исполкома «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия сняла часть санкций с Украины.
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