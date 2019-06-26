Россия опередила Европу по росту цен на продукты

Росстат подсчитал, что продукты в России подорожали с начала 2019 года на 4,1 процента. При этом в Евросоюзе аналогичный показатель составил 1,7 процента.

В частности, овощи в России в мае подорожали по сравнению с декабрем на 25,5 процента, фрукты — на 7,4 процента. В странах ЕС цены на овощи выросли на 4,7 процента, на фрукты — на 3 процента.

Таким образом, цены на продукты в России с начала года росли в 2,4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. При этом в 2018 году отечественная еда дорожала в 4,2 раза быстрее — 5,5 процента роста против 1,3 процента.

Ранее сообщалось, что более половины россиян приобретают товары только со скидками. Аналитики утверждают, что это явление связано с сокращением доходов населения и индекса потребительского доверия.