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Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / Feverpitch
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы министерства Сергея Сторчака.
Отмечается, что соглашение подписали еще пятого июня. Сторчак сообщил об этом Аксакову в ответ на вопрос о том, "что сделано для активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны".
По информации издания, сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".
Как заявил Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50 процентов, тогда как на данный момент показатель держится на уровне десяти процентов.
По словам одного из источников газеты, на платежи в рублях и юанях будут переходить также и по уже заключенных в долларах контрактам.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Сергей Сторчак , Антон Силуанов , газета "Известия"
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