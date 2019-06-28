Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы министерства Сергея Сторчака

Отмечается, что соглашение подписали еще пятого июня. Сторчак сообщил об этом Аксакову в ответ на вопрос о том, "что сделано для активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны".

По информации издания, сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".

Как заявил Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50 процентов, тогда как на данный момент показатель держится на уровне десяти процентов.

По словам одного из источников газеты, на платежи в рублях и юанях будут переходить также и по уже заключенных в долларах контрактам.