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Путин поручил утвердить стратегию развития электронной промышленности 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря 2019 года утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по ее реализации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента, направленных на развитие электронной промышленности и электронной компонентной базы.
"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений в целях реализации национальных проектов утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по её реализации… Срок — 31 декабря 2019 года", — говорится в сообщении. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Отмечается, что при подготовке стратегии должны быть учтены текущие и прогнозные параметры рынка российской радио— и микроэлектронной продукции, охватывающие ее импорт и экспорт, а также потребление государственными и муниципальными заказчиками, а также иными организациями. Кроме того, документ должен предполагать преимущественное использование программно-аппаратных комплексов на базе отечественных микроэлектроники и системного программного обеспечения при установлении требований к цифровым платформам и сквозным технологиям.
Кабмин также должен утвердить перечень ключевых компонентов микроэлектроники и показателей увеличения объёмов выпуска гражданской продукции на их основе и определить приоритетные направления кооперации с иностранными производителями "в интересах создания и поэтапной локализации изготовления компонентов микроэлектроники, оборудования и материалов, а также базовых технологий, открытых для всех участников рынка".
Кроме того, предполагается подготовка комплекса мер по формированию условий, стимулирующих развитие центров проектирования микроэлектроники, производство и сбыт электронной продукции, а также разработка системы подготовки кадров, ориентированной на решение перспективных задач электронной промышленности.
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Комментарии7
Экономика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ
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