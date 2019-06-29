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«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» по транзиту 

360tv.ru + ещё 5 27 минут назад
Фото: Reuters
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о готовности продлить контракт на газовый транзит с Украиной.
Руководитель украинской корпорации в Facebook написал, что Россия обязана поставлять пять миллиардов кубометров газа в год по цене не выше среднерыночной в Германии. Но не выполняет своих обязательств.
«Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии», — написал Витренко.
Он также выразил сомнения, что «Газпром» «не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой».
Комментарии Витренко были опубликованы после того, как Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров шутливо ответил на вопрос о транзите газа через Украину с 1 января.
«Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? 1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну, а если Новый год, значит, будет весело», — сказал он.
Миллер также отметил, что «Газпром» пока не получал официальных предложений, а некие заявления отельных управленцев «Нафтогаза» в соцсетях всерьез никто не воспринимает.
Он также добавил, что в ответ на «план Б», анонсированный главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, всегда найдется «план Икс».
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром
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