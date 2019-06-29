«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» по транзиту

Руководитель украинской корпорации в Facebook написал, что Россия обязана поставлять пять миллиардов кубометров газа в год по цене не выше среднерыночной в Германии. Но не выполняет своих обязательств.

«Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии», — написал Витренко.

Он также выразил сомнения, что «Газпром» «не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой».

Комментарии Витренко были опубликованы после того, как Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров шутливо ответил на вопрос о транзите газа через Украину с 1 января.

«Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? 1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну, а если Новый год, значит, будет весело», — сказал он.

Миллер также отметил, что «Газпром» пока не получал официальных предложений, а некие заявления отельных управленцев «Нафтогаза» в соцсетях всерьез никто не воспринимает.

Он также добавил, что в ответ на «план Б», анонсированный главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, всегда найдется «план Икс».