США выделят $300 млн на военную помощь Украине

Сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Решение об этом было принято в рамках утверждённого военного бюджета Соединённых Штатов на 2020 финансовый год.

Согласно документу, Киев получит $300 млн на обеспечение безопасности, из них $100 млн можно будет потратить на летальное вооружение. Среди прочего, Украина получит противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.

Как писал News.ru, Украина ранее получила от США средство обнаружения огневых позиций противника. Вашингтон передал Киеву два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36. Оборудование способно вычислять координаты миномётов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.