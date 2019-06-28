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США выделят $300 млн на военную помощь Украине 

News.ru + ещё 4 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Решение об этом было принято в рамках утверждённого военного бюджета Соединённых Штатов на 2020 финансовый год.
Согласно документу, Киев получит $300 млн на обеспечение безопасности, из них $100 млн можно будет потратить на летальное вооружение. Среди прочего, Украина получит противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.
Как писал News.ru, Украина ранее получила от США средство обнаружения огневых позиций противника. Вашингтон передал Киеву два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36. Оборудование способно вычислять координаты миномётов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
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