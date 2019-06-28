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Названа сумма выплат России Казахстану за грязную нефть 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия выплатит Казахстану за загрязеннную нефть компенсацию в размере 15 долларов за баррель. об этом сообщают Reuters и Bloomberg.
Общая сумма выплат составит около 76 миллионов долларов. Она должна покрыть убытки от потери качества сырья, простоя и хранения нефти.
Один из источников Reuters уточняет, что окончательное соглашение между сторонами еще не подписано.
19 апреля Белоруссия заявила о поступлении некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за снижения качества остановить прием нефти из России были вынуждены Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.
Днем 29 апреля Россия возобновила поставки «чистого» сырья. Качественная российская нефть поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.
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Экономика , Компании , Рынки , Bloomberg , Reuters
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