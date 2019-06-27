На рынке кокаина наметился кризис

Производство кокаина в мире в 2017 году достигло рекордного уровня, что привело к обвалу цен на этот наркотик в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности.

Из документа следует, что в 2017 году производство кокаина выросло до почти двух тысяч тонн, что на 25 процентов больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в 2014-м. Это привело к тому, что розничные цены на этот наркотик падают в США третий год подряд.

Между тем оптовые цены в США в период с 2007-го по 2017 год также значительно упали. Стоимость килограмма наркотика снизилась с 31 тысячи долларов до 28 тысяч. Ниже цена на этот наркотик только в Португалии — 27,7 тысячи долларов (34,3 в 2007-м).

Оптовые цены на кокаин в течение 10 лет значительно упали и в других странах, среди которых Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Выросли цены за это время выросли только в Швейцарии, Люксембурге и Финляндии, следует из доклада.

В докладе отмечается, что основное мировое производство кокаина сосредоточено в Колумбии.

Кокаин является опасным наркотиком, употребление и распространение которого запрещено в России законодательством. Данный материал не пропагандирует продажу и распространение наркотических веществ. «Лента.ру» призывает избегать употребления наркотиков.