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Путин разъяснил, зачем России золотовалютные резервы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times разъяснил, зачем России свыше 500 млрд золотовалютных резервов.
«У нас свыше 500 млрд золотовалютных резервов. Но мы исходим из того, что мы должны создать такую подушку безопасности, которая позволила бы нам чувствовать себя уверенно и которая бы нам позволила использовать проценты от имеющихся у нас ресурсов. Мы считаем, что если семь процентов (от размера ВВП — прим. ВЗГЛЯД) у нас будет сверху, то мы можем из этих семи процентов тратить», — сказал Путин в интервью британскому изданию Financial Times, которое опубликовано на сайте Кремля.
При этом он обратил внимание, что «в следующем году так и планируется [поступить]».
«Не то что у нас это лежит просто так, без дела, нет, это создает определенные гарантии устойчивости экономики России на среднесрочную перспективу», — подчеркнул президент.
Напомним, в начале июня объем золотовалютных резервов России превысил 500 млрд долларов, вернувшись на уровень начала 2014 года.
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Экономика , Владимир Путин
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