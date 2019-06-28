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Сын Мадуро попал под санкции США 

News.ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра.
Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания мёртвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы, — цитирует Reuters заявление министра финансов США Стивена Мнучина.
Он добавил, что Минфин будет продолжать принимать меры против родственников и приближённых «нелегитимного режима», извлекающих выгоду из коррупции Мадуро.
Ранее News.ru писал, что власти Венесуэлы заявили об успешном подавлении новой попытки госпереворота. Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес обвинил иностранные правительства в финансировании оппозиции. По его словам, к этому причастны президент Чили Себастьян Пиньера, президент Колумбии Иван Дуке Маркес и правительство Соединённых Штатов Америки.
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Экономика , Николас Мадуро , Иван Дуке , Стивен Мнучин , Себастьян Пиньера , Хорхе Родригес , Казначейство США , Минфин , Reuters
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