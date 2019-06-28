Орешкин рассказал о позиции России на переговорах по ВТО

«Мы придерживаемся идеи, что ВТО — это краеугольный камень в системе мировой торговли, то, что здесь должна быть справедливая система для всех ее участников, должна учитываться позиция каждой из стран. Конечно, она должна быть работоспособной: решения, которые там принимаются, должны исполняться и должны быть обязательными для всех», — сказал Орешкин журналистам в Осаке.

По его словам, Россия активно работает и участвует в консультациях по всем ключевым направлениям работы Всемирной торговой организации.

«Это базовые принципы, которым мы следуем и активно работаем по всем трэкам: по электронной торговле, по инвестициям, по всем ключевым трэкам в рамках обсуждения ВТО», — добавил он.

Ранее Орешкин заявил об отсутствии у участников G20 единой позиции по ВТО.