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Орешкин рассказал о позиции России на переговорах по ВТО 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о позиции Москвы в ходе переговоров на саммите G20 о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО).
«Мы придерживаемся идеи, что ВТО — это краеугольный камень в системе мировой торговли, то, что здесь должна быть справедливая система для всех ее участников, должна учитываться позиция каждой из стран. Конечно, она должна быть работоспособной: решения, которые там принимаются, должны исполняться и должны быть обязательными для всех», — сказал Орешкин журналистам в Осаке.
По его словам, Россия активно работает и участвует в консультациях по всем ключевым направлениям работы Всемирной торговой организации.
«Это базовые принципы, которым мы следуем и активно работаем по всем трэкам: по электронной торговле, по инвестициям, по всем ключевым трэкам в рамках обсуждения ВТО», — добавил он.
Ранее Орешкин заявил об отсутствии у участников G20 единой позиции по ВТО.
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Комментарии1
Экономика , Максим Орешкин , ВТО , Минэкономразвития
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