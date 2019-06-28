Стали известны сроки завершения строительства "Северного потока — 2", сообщает РИА "Новости".
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что газопровод будет достроен к концу 2019 года.
"Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена", — заявил Миллер.
Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.
Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.
Ранее в США проголосовали по санкциям против "Северного потока — 2".