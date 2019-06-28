Названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Стали известны сроки завершения строительства "Северного потока — 2", сообщает РИА "Новости".

"Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена", — заявил Миллер.

Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.

Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.

Ранее в США проголосовали по санкциям против "Северного потока — 2".