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Названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны сроки завершения строительства "Северного потока — 2", сообщает РИА "Новости".
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что газопровод будет достроен к концу 2019 года.
"Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена", — заявил Миллер.
Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.
Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.
Ранее в США проголосовали по санкциям против "Северного потока — 2".
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