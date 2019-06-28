В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику

Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Так, экономисты пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста окажет положительный, пусть и весьма скромный, эффект на ВВП, но все же не компенсирует стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Отмечается, что по состоянию на начало 2019 года пенсионеры составляют 25,5 процента населения России, и на одного пенсионера приходится примерно 2,2 россиянина трудоспособного возраста.

Увеличение пенсионного возраста позволит затормозить увеличение демографической нагрузки, но примерно через 25 лет она вновь достигнет уровня 2019 года.

По подсчетам экспертов, к 2035 году количество трудоспособных россиян сократится на 5,4 миллиона человек, а численность экономически активного — на 2,8 миллиона человек.