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В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Так, экономисты пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста окажет положительный, пусть и весьма скромный, эффект на ВВП, но все же не компенсирует стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Отмечается, что по состоянию на начало 2019 года пенсионеры составляют 25,5 процента населения России, и на одного пенсионера приходится примерно 2,2 россиянина трудоспособного возраста.
Увеличение пенсионного возраста позволит затормозить увеличение демографической нагрузки, но примерно через 25 лет она вновь достигнет уровня 2019 года.
По подсчетам экспертов, к 2035 году количество трудоспособных россиян сократится на 5,4 миллиона человек, а численность экономически активного — на 2,8 миллиона человек.
Ранее Минфин представил прогноз до 2036 года в котором указал, что старение населения России остается главным риском для расходов бюджета, несмотря на повышение пенсионного возраста.
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Комментарии2
Экономика , Григорий Березкин , ВШЭ , Минфин
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