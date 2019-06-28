Белоруссия оценила ущерб оборудованию НПЗ из-за грязной нефти

Мозырский НПЗ в Белоруссии получил ущерб оборудованию на $20 млн из-за поставок некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко

Он также отметил, что в случае недостижения договоренности с Россией по компенсации из-за загрязненной нефти этот вопрос будет решаться через суд.

«Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», — сказал Ляшенко, слова которого приводит агентство «БелТА».

Отвечая на вопрос о судьбе некачественной нефти, попавшей в Белоруссию, вице-премьер заявил, что весь ее объем вытесняется на территорию России, а российская сторона занимается ее утилизацией

По его словам, Белоруссия вытеснила в Россию уже более 705,2 тыс. тонн некачественной нефти