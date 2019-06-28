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Белоруссия оценила ущерб оборудованию НПЗ из-за грязной нефти 

Rambler News Service + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мозырский НПЗ в Белоруссии получил ущерб оборудованию на $20 млн из-за поставок некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Он также отметил, что в случае недостижения договоренности с Россией по компенсации из-за загрязненной нефти этот вопрос будет решаться через суд.
«Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», — сказал Ляшенко, слова которого приводит агентство «БелТА».
Отвечая на вопрос о судьбе некачественной нефти, попавшей в Белоруссию, вице-премьер заявил, что весь ее объем вытесняется на территорию России, а российская сторона занимается ее утилизацией
По его словам, Белоруссия вытеснила в Россию уже более 705,2 тыс. тонн некачественной нефти
«По состоянию на 26 июня текущего года из Беларуси в направлении ЛДПС "Унеча" вытеснено уже 705,2 тыс. тонн нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью», — заявил Ляшенко.
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Комментарии
Экономика , Игорь Ляшенко
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